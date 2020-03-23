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Дрейфующий на льдине автомобиль заметили в Татарском проливе

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В Татарском проливе заметили автомобиль, который дрейфует на льдине. По мнению местных жителей, машина начала путь из Хабаровского края.

Инцидент произошел в районе бухты Сторож в Ванинском районе 13 марта. По данным очевидцев, рыбак выехал на лед на своем автомобиле и не успел покинуть опасную зону, когда появились первые трещины. Силами МЧС мужчина был эвакуирован, однако автомобиль остался на льдине. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По последним данным, машина была замечена в Татарском проливе. Информация об автомобиле распространилась по социальным сетям среди пользователей на Дальнем Востоке. Предполагается, что льдина движется на юг, в сторону Японии.

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