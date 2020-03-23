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Москалькова обратилась в ООН для защиты прав Винника в тюрьме

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Фото: REUTERS/Costas Baltas
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подала в ООН обращение в защиту прав россиянина Александра Винника с просьбой устранить нарушение его прав в тюрьме Франции и разрешить семье его посетить. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает пресс-служба уполномоченного.

Обращение адресовано специальному докладчику ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания Нилсу Мелзеру.

По ее сведениям, состояние здоровья экстрадированного россиянина значительно ухудшилось.

«Заседания по его делу проводятся в ночное время, что крайне отрицательно сказывается на его физическом состоянии. Прогулки на свежем воздухе ему не разрешены», — говорится в обращении Москальковой. Отмечается, что Виннику отказано в получении прессы и книг. Омбудсмен просит предоставить россиянину возможность контактов с внешним миром и разрешить прогулки.

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Уполномоченный также обратилась к заместителю председателя Госдумы, главе делегации Федерального собрания в ПАСЕ Петру Толстому, председателю комитета Совфеда по международным делам Константину Косачеву и председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому. Москалькова просит на парламентском уровне привлечь внимание к нарушению прав Винника, а также в ходе с контактов с коллегами из парламентских делегаций иностранных государств и на международных площадках.

24 февраля защита Винника подала кассационную жалобу на решение апелляционного суда Парижа оставить его под стражей. По словам защитников Зои Константополу и Тимофея Мусатова, их подопечный тогда всё еще находился в изоляции, доступ к нему был затруднен как у сотрудников консульства, так и у адвокатов. Кроме того, адвокаты подтвердили, что подзащитному не разрешают контактировать с семьей, а также общаться с представителями защиты конфиденциально.

17 февраля состоялось заседание Апелляционного суда Парижа, который отклонил апелляцию защиты на решение от 29 января — тогда Парижский суд постановил оставить Винника под стражей. Адвокаты намерены вновь обжаловать данное решение и добиться освобождения россиянина.

Сам Винник называл свою экстрадицию из Греции во Францию незаконной, а решение о его выдаче США — смертным приговором. В январе он рассказывал, что подвергался в греческой тюрьме «пыткам и психологической войне». В декабре стало известно, что у мужчины диагностировали заболевание крови, из-за чего состояние его здоровья резко ухудшается.

Специалиста по информационным технологиям Винника задержали во время отдыха с детьми в Греции летом 2017 года по запросу американских властей. США обвинили его в кибермошенничестве и отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу и потребовали его экстрадиции. Винник все обвинения отрицает и заявляет о своем согласии быть выданным России. МИД Франции признает повторную экстрадицию возможной только с санкции Греции.

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