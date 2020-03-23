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Жителя Якутии будут судить за наезд на инспектора на ледовой переправе

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В Якутии в суд передано уголовное дело в отношении местного жителя, который на автомобиле сбил инспектора ГИБДД. Мужчина выехал на ледовую переправу, когда действовал запрет движения.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года. По данным правоохранительных органов, обвиняемый на автомобиле Toyota выехал на лед реки Лены, несмотря на установленный знак «Въезд запрещен». Маневр водителя заметили сотрудники ГИБДД. Один из инспекторов вышел навстречу машине и дал сигнал водителю об остановке. Однако мужчина проигнорировал требования сотрудника Госавтоинспекции и касательным ударом сбил его с ног. Об этом пишет ИА SakhaNews.

По факту применения насилия в отношении представителя власти было возбуждено уголовное дело. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, после чего материалы дела направлены в суд. Жителю Якутии грозит до пяти лет лишения свободы.

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