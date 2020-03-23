Жителей Амурской области предупредили о резком похолодании

В Амурской области ожидается резкое изменение погоды. В регионе усилится ветер и понизится температура.

По данным синоптиков, 24 и 25 марта в теплом секторе циклона температура воздуха будет подниматься до +12 градусов. 25 и 26 марта ветер усилится до 20 м/с, сообщает Амурская служба новостей. Затем ожидается смещение циклона, из-за которого прогнозируется выпадение мокрого снега и дождя. Сильные осадки возможны на севере Амурской области.

27 марта прогнозируется изменение температурного фона. В регионе похолодает на 5–10 градусов, из-за чего велика вероятность гололедицы.

Ранее синоптики спрогнозировали холодное начало апреля в Москве. При этом средняя месячная температура апреля в центральной части России может оказаться выше климатической нормы.