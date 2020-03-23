В Подмосковье предварительно выявили еще 18 случаев заражения коронавирусом

В Подмосковье предварительно зафиксировано еще 18 подтвердившихся случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем аккаунте в Instagram.

«Мы все следим за цифрами, как в масштабах страны, так и в нашем регионе. На утро понедельника в Подмосковье 35 заболевших, еще 18 предварительных диагнозов. С пятницы число подтвержденных случаев выросло, и наша главная цель на сегодня — сдержать распространение», — написал губернатор региона.

21 марта сообщалось о 35 случаях заражения коронавирусом в Подмосковье.

19 марта были введены меры по ограничению работы сферы развлечений и услуг из-за эпидемии коронавируса. Торгово-развлекательным комплексам и многофункциональным центрам было рекомендовано приостановить работу. В Подмосковье ограничили продажи проездных билетов за наличный расчет.

В распоряжении главы региона также упоминается о приостановке обучения всех образовательных организаций, начиная с 21 марта до 12 апреля включительно, а также об ограничении количества государственных проверок и механизмов муниципального контроля, за исключением внеплановых во время режима повышенной безопасности, до 1 мая 2020 года.

12 марта Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Были также запрещены мероприятия с участием более 50 человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 294 тыс. случаев заболевания, скончались 12 944 человека.

По последним данным, количество случаев заражения новым типом коронавируса в России достигло 438, 17 пациентов выздоровели.