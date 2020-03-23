Неделя на китайских биржах началась с падения индексов

На биржах Шанхая и Шэньчжэня новая неделя началась с падения основных индексов. Индекс "Шанхай композит" снизился на 2,48%/ На бирже в Шэньчжэне ключевой индикатор "Шэньчжэнь компонент" упал на 3,16%. Резким снижением индексов открылись и Фондовые рынки Южной Кореи Через шесть минут после начала торги остановили. Индекс KOSPI в итоге снизился на 5,67%.