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Трамп и Пенс рассказали о впечатлениях от сдачи теста на коронавирус

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс рассказали о том, что сдавать тест на наличие вируса SARS-COV-2 крайне неприятно. Об этом они рассказали на брифинге Целевой группы по коронавирусу в Белом доме.

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«Тест был очень быстрый, но это заходит далеко в носовую пазуху, это некомфортно. Может быть, это хороший повод сказать всем американцам, которые нас смотрят: если у вас нет симптомов, не проходите тест», — ответил Пенс на вопрос журналистов о проведенной процедуре.

При этом, Трамп отметил, что жена второго лица государства смогла выдержать испытание по сбору анализов лучше, чем ее муж. Американский лидер также добавил, что сам с трудом вытерпел процедуру.

Ранее в пятницу, 20 марта, стало известно, что сотрудник аппарата вице-президента США заразился пневмонией нового типа. На следующий день Майк Пенс и его жена сдали тест на инфекцию, и получили отрицательный результат. Впоследствии, в Белом доме заявили о том, что отслеживание контактов зараженного будет проводиться в соответствии с рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

«Из-за предосторожности в настоящее время проводятся проверки температуры любых лиц, которые находятся в тесном контакте с президентом и вице-президентом», — цитирует CNBC слова официального представителя Белого дома Джадда Дира.

14 марта также стало известно, что Трамп сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Известно, что ранее американский лидер вступал в контакт с инфицированными людьми. Речь идет о пресс-секретаре бразильского лидера Жаира Болсонару Фабио Вайнгартене. Кроме того, Трамп здоровался за руку с американским политиком Мэттом Шлаппом, который позднее признался в контакте с инфицированным.

Вспышка тяжелого респираторного заболевания COVID-19, вызванного новым типом коронавируса SARS-COV-2, началась в китайском городе Ухань в конце декабря.

Вскоре инфекция распространилась в большинстве стран мира. 11 марта коронавирус был признан Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, на 22 марта в мире заразились более 294 тыс. человек, скончались около 13 тыс.

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