Сын Никаса Сафронова заявил о планах поправиться до 250 кг

Сын российского художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин рассказал о своем желании достичь веса в 250 кг, сообщило издание «Собеседник».

«Сейчас я вешу 242. Соблюдая пост и ограничивая себя в сладком, хочу поправиться еще на восемь килограммов. Потому что для меня важна магия чисел. 250 килограммов — вес половозрелого льва. А поскольку я ощущаю себя в душе львом, считаю, что обязан дойти до таких размеров», — отметил музыкант.

Лука отмечает, что хочет опровергнуть представление о диетическом рационе в Великий пост, доказав, что постная еда является более калорийной и питательной. Пианист подчеркнул, что готов к нападкам из-за своего веса, так как не обращает внимание на негатив со стороны комментаторов интернете, в том числе благодаря моральной поддержке отца.

В ноябре прошлого года Затравкин застрял в туалете самолета во время возвращения из Казани в Москву. Причиной инцидента стал его немалый вес.