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Тело младенца в пакете обнаружено на берегу Енисея в Минусинске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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На берегу Енисея в городе Минусинске обнаружено тело младенца в полиэтиленовом пакете, сообщили 23 марта в следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю.

Отмечается, что тело малыша мужского пола нашел местный житель 21 марта. Причина смерти ребенка пока не установлена, проводятся необходимые экспертизы. Также следователи выясняют все обстоятельства гибели новорожденного и ищут его родителей.

«По результатам указанных мероприятий будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в СК.

8 февраля сообщалось об обнаружении тела младенца на свалке в поселке Тульской области.

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