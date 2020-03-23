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В московских аэропортах задержано и отменено 40 рейсов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В аэропортах Москвы 23 марта отменено и задержано 40 рейсов. Соответствующие данные приводит сервис «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 02:30 мск в Домодедово было отменено 17 рейсов, задержано три. Во Внуково отменили 13 авиаперелетов, а задержано четыре полета. В Шереметьево также задержано три рейса. В Жуковском изменений в расписании нет.

Причины изменений в расписании не приводятся.

В России на фоне мировой эпидемии коронавирусной инфекции был предпринят ряд мер по ограничению авиасообщения со многими странами мира. Так, согласно данным Росавиации, с 23 марта в стране разрешено 146 рейсов по регулярным направлениям из Москвы, авиаперелеты из других городов были строго ограничены. Исключением являются чартерные перевозки, которые продолжат осуществляться по вывозу российских и иностранных граждан.

Ранее Ростуризм призвал россиян не выезжать из страны в связи с распространением коронавируса.

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