В московских аэропортах задержано и отменено 40 рейсов

В аэропортах Москвы 23 марта отменено и задержано 40 рейсов. Соответствующие данные приводит сервис «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 02:30 мск в Домодедово было отменено 17 рейсов, задержано три. Во Внуково отменили 13 авиаперелетов, а задержано четыре полета. В Шереметьево также задержано три рейса. В Жуковском изменений в расписании нет.

Причины изменений в расписании не приводятся.

В России на фоне мировой эпидемии коронавирусной инфекции был предпринят ряд мер по ограничению авиасообщения со многими странами мира. Так, согласно данным Росавиации, с 23 марта в стране разрешено 146 рейсов по регулярным направлениям из Москвы, авиаперелеты из других городов были строго ограничены. Исключением являются чартерные перевозки, которые продолжат осуществляться по вывозу российских и иностранных граждан.

Ранее Ростуризм призвал россиян не выезжать из страны в связи с распространением коронавируса.