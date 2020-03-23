Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой

Украинские десантно-штурмовые катера «Кентавр» оказались такими же сырыми и некачественными, как и их предшественники. А из-за своей конструкции суда могут стать братской могилой для десантников, заявил 22 марта руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут.

По словам эксперта, катера неудобны и небезопасны для военных.

«32 морпеха, которых он должен доставлять, превращают его в братскую могилу. Единственная аппарель на баке узкая, а чтобы до нее добраться, надо пройти немало узких мест, где спокойно можно зацепиться снаряжением или оружием», — написал Чмут в Facebook.

Он отметил, что изначально «Кентавры» создавались как улучшенная версия малых бронированных артиллерийских катеров. Они должны были стать сбалансированнее, боеспособнее и быстрее, однако этого не произошло.

В итоге новые суда сырые и низкокачественные. На катерах недостаточно места для оружия и личных вещей военных, невозможно перевозить габаритные грузы и даже раненых.

При этом скорость и маневренность «Кентавров» ограничивается сплошной противопульной броней, которая к тому же не убережет их от малокалиберных снарядов.

Эффективность стрельбы катеров также оказалась под вопросом. Установленные на них неуправляемые ракеты С-8 плохо приспособлены для ведения огня по берегу, а само ведение стрельбы из неподвижного положения делает из судов мишень.

Чмут посоветовал ВМС страны работать над улучшением катеров.

Ранее эксперт уже отмечал, что «Кентавры» — это «печаль, боль, разочарование». Кроме того, катера, как оказалось, не могут удерживать ровного положения.

При этом накануне минобороны Украины выпустило ролик о новых катерах, в котором назвало их достойным ответом «устаревшим» большим десантным кораблям Черноморского флота России.