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Правительство сократит время согласования мер против коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Из-за пандемии коронавируса кабмин резко ускорил бюрократические процедуры. Теперь подготовка документов о мерах по противодействию эпидемии будет занимать не более суток, а их согласование — максимум четыре часа. Соответствующее поручение главам федеральных органов исполнительной власти дал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Документ датирован 17 марта. С этого дня подготовка документов должна занимать не более суток. При этом количество поручений растет пропорционально распространению коронавируса.

Ежедневно принимаются как эпидемиологические, так и финансово-экономические меры.

В одном только плане действий по поддержке российской экономики было 54 пункта, и по каждому предусмотрен жесткий дедлайн. В частности, это обеспечение товарами первой необходимости населения, помощь отраслям.

По состоянию на субботу, 21 марта, выполненными значились 12 поручений, среди которых от весового контроля освобожден перевозящий продукты транспорт, организована работа по налаживанию выпуска аппаратов искусственной вентиляции легких, внесены законопроекты об административной ответственности за нарушение карантина.

Эксперты оценили, скажется ли скорость принятия решений на их качестве. Многие уверены: мера правительства правильная.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Время решений: кабмин сократил срок согласования документов до четырех часов

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