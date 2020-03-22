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Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.

По его словам, риск заразиться новым типом коронавируса в транспорте с высокой «скученностью» людей весьма велик. Викулов напомнил, что COVID-19 передается воздушно-капельным путем, и стать инфицированным можно, даже дотронувшись до поверхности, которую трогал человек с коронавирусом.

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При этом иммунолог-инфекционист подчеркнул, что паниковать из-за пользования метрополитеном нет причин, следует однако соблюдать правила личной гигиены.

Он добавил, что подземный транспорт в кратчайшие сроки задействует систему тепловизоров, камер слежения и введет систему фильтрации воздуха. Всё это поможет снизить риск заражения. Кроме того, система фильтрации пригодится и при других эпидемиях.

Викулов посоветовал не переживать и по поводу другого общественного транспорта в Москве, так как поручни, валидаторы, турникеты обрабатываются специальным антибактериальным средством. Аналогичная дезинфекция проходит в подъездах жилых домов.

«Самый безопасный — это личный транспорт», — цитирует эксперта телеканал «Звезда».

Однако, если нужно выбрать между такси, автобусом или трамваем, стоит отдать предпочтение первому варианту, так как там пассажиропоток гораздо ниже.

Как отмечает телеканал, загруженность метро в столице упала на треть из-за перевода на «удаленку» многих работников и учащихся.

22 марта мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал вероятность закрытия метро из-за коронавируса. Слухи о закрытии градоначальник назвал чушью, отметив, что метро должно работать в том числе по техническим причинам. Иначе потом его придется восстанавливать полгода.

16 марта в Москве отменили продажу билетов в транспорте, чтобы снизить риск заражения водителей.

К вечеру воскресенья число зараженных коронавирусом в столице достигло 191. Всего в выявлено367 заболевших.

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