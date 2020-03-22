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Американский сенатор Рэнд Пол заразился коронавирусом

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Фото: TASS/Zuma
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Американский сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол заразился коронавирусной инфекцией. Об этом политик сообщил в воскресенье, 22 марта, на своей странице в Twitter.

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Как уточняется в сообщении, сенатор чувствует себя хорошо и находится на карантине. «Каких-либо симптомов не было, тест был сделан в качестве меры предосторожности по причине частых поездок и мероприятий сенатора», — отмечается в Twitter.

По словам сенатора, он не в курсе, контактировал ли он с зараженными людьми.

Ранее в воскресенье стало известно, что скончался контрактник Пентагона, у которого подтвердился коронавирус. Мужчина находился в госпитале под Вашингтоном.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии 11 марта.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболели более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, скончались 13 069 человек.

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