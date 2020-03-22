Границы приаэродромной территории утвердили в Пензе

В Пензе официально определена приаэродромная территория. Документ утвержден для обеспечения безопасности полетов, развития аэропорта и исключения негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

В общую зону входит семь подзон, на которых будут действовать различные ограничения. Основные из них сводятся к запрету заниматься строительством и засевать поля злаковыми культурами. Последнее особенно актуально, так как случаи попадания птицы в двигатель самолета уже были. В зону приаэродромной территории попадут города Пенза и Заречный а также Пензенский и Шемышейский районы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Прежде чем сейчас делать какие-то телодвижения в посевной, которая у нас предстоит в ближайшее время, нужно ознакомиться с проектом, который утвержден по приаэродромным территориям», — рассказал прокурор Пензенской транспортной прокуратуры Сергей Гусев.