Минстрой проконтролирует стоимость ЖКХ в регионах

Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах.

Соответствующий законопроект «О внесении изменений в статьи 12 и 156 Жилищного кодекса РФ» готовят к внесению в Госдуму в сентябре, а в марте его представят в правительстве, пишет газета «Известия».

Депутаты считают, инициатива приведет к снижению цены и повышению качества услуг — поддержать инициативу готовы во всех фракциях Госдумы.

Готовящийся документ наделяет исполнительную власть субъектов правом по согласованию с Минстроем выбирать «вариативную систему» оплаты за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании подъездов, лифтов, дворов, домофонов или подвалов. Таким образом, можно будет устанавливать индивидуальный для региона порядок расчета расходов граждан и организаций, управляющих многоквартирными домами.

В настоящее время в регионах действует система расчета, введенная еще в 2017 году. Согласно постановлению правительства, расчет по единой схеме производится по инициативе уполномоченных органов, ресурсоснабжающих организаций, а также управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных организаций. Согласования с Минстроем для этого не требуется.

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