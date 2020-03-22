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Уровень воды значительно вырос в озерах Тверской области

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Вода в озерах Тверской области достигла критического уровня. Показатель уже на 1,2 м превысил прошлогодние данные, информирует Тверьгидрометцентр. До абсолютного рекорда уровню не хватает 28 см.

«Высокое половодье» начинается с отметки 1,7 м. В МЧС предупреждают, что при угрозе подтопления необходимо отключать приборы, газ и электричество, а ценные вещи и токсичные вещества переместить на верхний этаж или чердак и вызвать помощь. Об этом пишут «Тверские ведомости».

Напомним, в Санкт-Петербурге задействуют 15 тыс. человек в мероприятиях по борьбе с возможным паводком. Из-за теплой зимы не было устойчивого льда, в связи с чем специалисты не ожидают значительного повышения уровня воды. К периоду возможного паводка подготовили более 2,4 тыс. единиц техники.

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