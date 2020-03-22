Курорт «Большой Вудъявр» остановит работу с 23 марта

Работа горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» прекратится с понедельника, 23 марта. Решение принято по рекомендации администрации Кировска в соответствии с требованием постановления губернатора Мурманской области от 16 марта 2020 года, говорится в сообщении, поступившем «Известиям».

По решению главы региона запрещено проведение в том числе спортивных мероприятий с числом участников более 50 человек.

«Просим с пониманием отнестись к данному непростому решению, но здоровье каждого из наших гостей важнее, чем сиюминутная прибыль. Ждем всех на наших склонах в следующем горнолыжном сезоне. Вернуть деньги за купленные скипасы вы сможете в кассах комплекса», — сказал руководитель ООО «Тирвас» Герман Симаков.

Кировск — один из главных туристических центров Мурманской области, ежегодно Хибины посещают десятки тысяч туристов.

В настоящий момент эпидемиологическая обстановка в России и в мире обязывает городскую администрацию, а также руководство горнолыжного курорта принять экстренные меры в целях предотвращения распространения коронавируса.