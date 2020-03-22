Власти Москвы не будут закрывать метро из-за коронавируса

Московский метрополитен ни при какой ситуации не будет приостанавливать свою работу из-за коронавируса. Об этом в воскресенье, 22 марта, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Метро вообще невозможно остановить. Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии. Если мы остановим метро, потом полгода будем восстанавливать. Поэтому при любой ситуации метро будет работать, это чушь и глупости», ― сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в этот день столичный мэр заверил в отсутствии проблем с продовольствием в городе. Также Собянин добавил, что уже сейчас видно, что спрос по стране начал идти на спад.

Также 22 марта стало известно, что в России число заразившихся коронавирусом достигло 367 человек, причем в Москве за сутки количество заболевших увеличилось на 54 человека.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболели более 317 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 643 человека.