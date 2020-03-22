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Оперштаб Москвы сообщил об увеличении больных коронавирусом до 191 человека

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Число выявленных случаев коронавируса в Москве увеличилось до 191 человека. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.

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«В Москве подтверждены еще 54 случая коронавирусной инфекции», — приводит сообщение «Интерфакс». По данным штаба, среди заболевших в Москве есть иностранцы.

Ранее в воскресенье сообщалось, что за сутки в России число инфицированных коронавирусом увеличилось на 61 и составило 367 пациентов. В частности, в Новгородской, Брянской и Архангельской областях отмечено по одному случаю и по два в Удмуртской и Кировской областях.

Ранее в этот день сообщалось, что Россия ограничит авиасообщение с Японией, Таиландом, Индонезией, Вьетнамом и Турцией (рейсы будут выполняться только из Москвы в Токио, Бангкок, в Денпасар на острове Бали, Ханой и Стамбул). Полеты между Россией и Китаем снова будут ограничены. Рейсы будут совершаться только по направлению Москва–Пекин.

Кроме того, рейсы не из Москвы в Доминиканскую Республику, Камбоджу, на Кубу, в Аргентину, Колумбию и на Мальдивы планируется закрыть с 23 марта из-за коронавируса.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболели более 316 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, скончались 13 599 человек.

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