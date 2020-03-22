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Россия ограничит авиасообщение с семью странами с 23 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Рейсы из не Москвы в Доминиканскую Республику, Камбоджу, на Кубу, в Аргентину, Колумбию и на Мальдивы планируется закрыть с 23 марта из-за коронавируса. Об этом 22 марта сообщило ТАСС со ссылкой на телеграмму Росавиации.

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Также сообщается, что с понедельника будет ограничено авиасообщение между Россией и Индией. С 23 марта останутся только рейсы между Москвой и Нью-Дели.

Ранее в воскресенье стало известно, что Россия ограничит авиасообщение с Турцией, Японией, Таиландом, Индонезией и Вьетнамом. Также полеты снова будут ограничены между Россией и Китаем. Рейсы будут совершаться только по направлению Москва–Пекин.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболели более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.

В настоящее время в России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом, при этом 131 ― в столице. Большинство из них — завезенные из-за рубежа. Российские власти призвали граждан воздержаться от поездок за границу.

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