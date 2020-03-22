Бывшая звезда сборной Бразилии по футболу Роналдиньо отметил 40-летие в парагвайской тюрьме.

Бразильцу на праздничный ужин подали барбекю. Не исключено, что блюдо приготовили из призового поросенка, который достался ему за победу в тюремном турнире.

Футболиста с братом задержали с поддельными парагвайскими паспортами. Их поместили в СИЗО, а позже срок ареста продлили до 6 месяцев. При этом суд не выпустил Роналдиньо из тюрьмы под залог в 1,5 млн евро.