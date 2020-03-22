Минздрав РФ призвал к осторожности пациентов с тяжелыми заболеваниями

На фоне распространения коронавируса россияне с тяжелыми заболеваниями должны быть более осторожными. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщила пресс-служба Минздрава России.

«В связи с распространением коронавирусной инфекции Минздрав России настоятельно рекомендует: пациентам, страдающим аутоиммунными заболеваниями (такими как ревматоидный артрит, рассеянный склероз и др.), пациентам в состоянии после трансплантации органов и получающим иммуносупрессивную терапию, а также пациентам, получающим химиотерапию по поводу злокачественных новообразований, соблюдать меры предосторожности для снижения риска заражения», ― говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали временно ограничить контакты с другими людьми, перестать пользоваться общественным транспортом, посещать общественные места, такие как ТЦ, магазины, поликлиники, МФЦ или рынки.

Ранее в этот день Роспотребнадзор сообщил, что индивидуальные действия против распространения коронавируса так же важны, как и меры, принимаемые властями. Также в ведомстве добавили, что вакцина от коронавируса будет запущена в массовое производство по меньшей мере через год, поэтому социальное дистанцирование является важнейшей мерой против распространения инфекции. Оно включает в себя раннюю самоизоляцию и карантин, отказ от посещения мест массового скопления людей.

В настоящее время в России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом, при этом 131 ― в столице. Большинство из них — завезенные из-за рубежа. Российские власти призвали граждан воздержаться от поездок за границу.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболело более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умер 13 071 человек.