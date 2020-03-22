Первый самолет ВКС РФ вылетел в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом

Первый самолет авиационной группы Минобороны России вылетел в Италию для помощи в борьбе с распространением коронавируса. Об этом 22 марта сообщили «Известиям» в военном ведомстве.

«Самолет доставит на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» (30 километров юго-западнее Рима) передовую группу военных медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий», — говорится в сообщении.

Ранее, в воскресенье, стало известно, что Минобороны предоставит Италии самолеты для помощи в борьбе с коронавирусом. Авиационная группировка состоит из девяти самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

Также в Италию отправятся около 100 специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.

В настоящее время Италия вышла на первое место в Европе по распространению коронавируса и смертности от него. Всего в стране заразились более 53 тыс. человек, скончались 4,8 тыс.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболело более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.