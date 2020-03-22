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Плановая госпитализация приостановлена в шести больницах Петербурга

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Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга утвердил перечень больниц, где приостановлена плановая госпитализация в некоторых отделениях. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

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В список попали: Покровская больница, больница святой преподобной мученицы Елизаветы, городская многопрофильная больница № 2, горбольница № 9, клиническая больница святителя Луки, а также горбольница № 14.

Во всех стационарах пропуск родственников и посетителей запрещен, допуск в отделения скорой помощи сопровождающих лиц ограничен, передает телеканал «78».

Меры приняты в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Согласно данным Роспотребнадзора на субботу, 21 марта, в России зарегистрировано 306 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В службе призвали россиян воздержаться от поездок за рубеж.

По данным Worldometer на 21 марта, в мире заболело более 284 тыс. человек.

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