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Заседание контактной группы по Донбассу пройдет в формате видеосвязи

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет 26 марта в формате видеосвязи. Об этом 22 марта сообщил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник.

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«Изменения в формат заседаний приняты по причине эпидемии коронавируса», — передает его слова «РИА Новости».

Заседания подгрупп будут проходить 23–25 марта в соответствии с графиком. Их итоги будут подведены 26 марта на заседании контактной группы.

Ранее, 11 марта, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что контактная группа может 25 марта принять механизм прямого диалога сторон конфликта в Донбассе с участием стран «нормандского формата». Как он уточнил, это будет диалоговая площадка.

В 2014 году для урегулирования конфликта в Донбассе был создан «нормандский формат» переговоров. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили возможность мирного решения конфликта в Донбассе. Последний саммит состоялся 9 декабря 2019 года. На мероприятии согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений 2014 года.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

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