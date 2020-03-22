Саратовской области выделили 114 млн рублей на благоустройство городов

Саратовская область получит из федерального бюджета 114,5 млн рублей на «реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».

На сайте правительства страны появилось соответствующее распоряжение. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо». Всего в рамках программы 43 региона РФ получат 5 млрд рублей.

Ранее саратовские власти объявили аукцион по поиску подрядчика для разработки проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги по улице Менякина в Волжском районе. Максимальная цена контракта составляет 2,865 млн рублей. Согласно техническому заданию, необходимо до 30 апреля изготовить проект по участку между Усть-Курдюмской и Муленкова.