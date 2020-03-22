На помойке в Москве нашли мину

На помойке на северо-востоке Москвы нашли мину 1960-х годов. Об этом 22 марта сообщил источник «Известий».

Находку обнаружили в мусоросборочном пункте на Алтуфьевском шоссе. Выяснилось, что это противотанковая мина ТМ-62П3.

В настоящий момент на месте работают экстренные службы. Ожидается приезд саперов и кинологов.

ТМ-62П3 — противотанковая мина, разработанная в СССР в 1960-х годах, представляет собой плоскую округлую металлическую коробку, внутри которой находится заряд взрывчатки, а сверху установлен взрыватель.

Ранее, 20 марта, сообщалось, что недалеко от деревни Подмогилье Псковской области нашли артиллерийский снаряд калибром 76 мм и минометную мину калибром 120 мм.