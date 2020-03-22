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На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу 22 марта.

Инцидент произошел 21 марта в одном из ресторанов города. Во время ссоры 50-летний мужчина несколько раз ударил в грудь ножом 56-летнего жениха, который от полученных травм скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Умышленное убийство»). Как пишет «Газета. ру», подозреваемый задержан, в настоящий момент решается вопрос о выборе меры пресечения. Устанавливаются детали произошедшего.

Ранее, в ноябре 2019 года, полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по факту убийства барана на свадьбе.

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