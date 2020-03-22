Пьяный водитель каршеринга протаранил ограждение на Красной площади

В Москве нетрезвый водитель на автомобиле каршеринга протаранил ограждение на Красной площади. Об этом 22 марта сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на 21 марта. Автомобиль Nissan Qashqai двигался по улице Ильинка в сторону Красной площади. Водитель не справился с управлением и столкнулся с бетонным блоком, ограждающий площадь. Также он повредил забор, отделяющий участок работ по замене брусчатки.

За рулем находился 28-летний гражданин Молдавии. Отмечается, что он был в нетрезвом состоянии и без водительского удостоверения. В салоне авто находился пассажир, который также был в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчин задержали. На водителя составлен протокол об административном правонарушении за езду в пьяном виде. На пассажира также составлен административный протокол за передачу транспортного средства лицу в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее 7 февраля сообщалось, что в 2019 году число ДТП с участием такси в Москве выросло на 80%. Аварий с участием автомобилей каршеринга стало больше на 242%.