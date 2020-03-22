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ГИБДД уточнила данные о погибших в опрокинувшемся автобусе под Тамбовом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Во время ДТП с участием автобуса в Тамбовской области погибли два человека, еще десять пострадали. Об этом в воскресенье, 22 марта, в ГИБДД сообщили агентству «Интерфакс».

Уточняется, что автобус, следовавший маршрутом Москва–Волгоград и перевозивший 19 пассажиров, опрокинулся в кювет.

«В 06:30 на 566-м км ФАД Р-22 «Каспий» водитель, 1963 г.р., управляя автобусом Меrcedes, совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием», — рассказали в полиции.

Ранее в этот же день источник агентства со ссылкой на представителей экстренных служб сообщал, что в ДТП с участием двух автобусов погибли трое и пострадали 12 человек.

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