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Роспотребнадзор рассказал о способах экономии воды

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Фото: Depositphotos
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Роспотребнадзор рекомендовал принимать душ не более пяти минут в целях экономии воды. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 22 марта на сайте ведомства и приуроченном ко Всемирному дню воды.

«Проблема нехватки воды затрагивает четверых из каждых десяти человек. Учитывая, что 80% сточных вод никогда не подвергаются очистке, быстрый душ дает отличную возможность сэкономить этот бесценный ресурс», — говорится в сообщении.

Также в Роспотребнадзоре призвали не выбрасывать съедобную пищу, так как сокращение продовольственных отходов приводит к снижению спроса на продукцию сельского хозяйства, являющегося крупным потребителем воды. Кроме того, воду можно сэкономить, если отключать электроприборы.

В ведомстве посоветовали выбирать продукты растительного происхождения для сокращения выбросов парниковых газов и «разумно относиться к покупкам», так как закупка товаров может оказать влияние на потребление воды.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о признаках, по которым можно определить недостаток воды в организме.

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