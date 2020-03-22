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В Москве девушка получила в солярии ожоги 80% тела

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Фото: Depositphotos
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Москвичка получила ожоги 80% тела, загорая в солярии. Мать пострадавшей рассказала 21 марта Пятому каналу подробности инцидента.

По словам женщины, ее дочь решила сходить в солярий перед поездкой в Сочи, чтобы «сфотографироваться на фоне моря».

В итоге девушка вышла из солярия с волдырями на лице и теле, после чего ее состояние начало стремительно ухудшаться.

Приехавшие на вызов врачи доставили пострадавшую в НИИ имени Склифосовского с ожогами 80% тела. Сейчас девушка в реанимации.

«Это очень хорошо, что вчера я не знала координаты этого салона, иначе я бы просто учинила самосуд», — возмутилась мать девушки.

Как оказалось, ее дочь отправилась в салон и попросила позагорать 15 минут. Женщина полагает, что виновата администрация заведения, так как разрешили впервые пришедшему клиенту пробыть в солярии так долго.

Однако ее дочь упоминала, что «сама виновата». В салоне также рассказали, что девушка уверенно просила 15 минут и отказалась от кремов и защитных стиков. По словам сотрудницы, девушка позагорала и довольная ушла.

«Все женщины знают, что, если в первый раз, солярий нужно начинать с пяти минут. Если бы она мне сказала, что она в первый раз в солярии, я бы ни за что ей такое время не позволила взять», — добавила сотрудница салона.

В феврале 2019 года схожая ситуация произошла с мужчиной в Москве. После посещения солярия он попал в реанимацию с ожогами 80% тела.

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