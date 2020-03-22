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Число пациентов с коронавирусом в Турции возросло до 947

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Фото: REUTERS/Kemal Aslan
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Число заболевших COVID-19 в Турции выросло за сутки с 670 до 947, умер 21 человек. Об этом 21 марта заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

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«За последние 24 часа было проведено 2953 теста на коронавирус, из них 277 оказались положительными. Число заболевших достигло 947. Мы потеряли сегодня еще 12 пожилых людей. Всего скончался 21 человек», — написал глава ведомства в Twitter.

Отмечается, что официальных данных о выздоровевших в стране не поступало.

Министр выразил обеспокоенность в связи с ситуацией, отметив, что необходимо позаботиться о пожилых гражданах, которые больше рискуют умереть после инфицирования коронавирусом.

18 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о разработанной правительством страны «дорожной карте» в рамках борьбы с коронавирусом, в соответствии с которой предусмотрены шаги по экономической поддержке бизнеса и граждан в сложный период вынужденного бездействия. На эти цели выделено 100 млрд лир (около $15,5 млрд. — Ред.). В частности, до ноября переносится введение в действие налога на проживание в отелях.

Коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 стала распространяться в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По данным ВОЗ на 21 марта, число инфицированных в мире превысило 267 тыс., умер 11 201 человек. Случаи заболевания зафиксированы в 185 странах.

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