Число пациентов с коронавирусом в Турции возросло до 947

Число заболевших COVID-19 в Турции выросло за сутки с 670 до 947, умер 21 человек. Об этом 21 марта заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«За последние 24 часа было проведено 2953 теста на коронавирус, из них 277 оказались положительными. Число заболевших достигло 947. Мы потеряли сегодня еще 12 пожилых людей. Всего скончался 21 человек», — написал глава ведомства в Twitter.

Отмечается, что официальных данных о выздоровевших в стране не поступало.

Министр выразил обеспокоенность в связи с ситуацией, отметив, что необходимо позаботиться о пожилых гражданах, которые больше рискуют умереть после инфицирования коронавирусом.

18 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о разработанной правительством страны «дорожной карте» в рамках борьбы с коронавирусом, в соответствии с которой предусмотрены шаги по экономической поддержке бизнеса и граждан в сложный период вынужденного бездействия. На эти цели выделено 100 млрд лир (около $15,5 млрд. — Ред.). В частности, до ноября переносится введение в действие налога на проживание в отелях.

Коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 стала распространяться в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По данным ВОЗ на 21 марта, число инфицированных в мире превысило 267 тыс., умер 11 201 человек. Случаи заболевания зафиксированы в 185 странах.