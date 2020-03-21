Третьяк выразил надежду на завершение чемпионатов КХЛ, ВХЛ и МХЛ

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил надежду на завершение турниров КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федерации в субботу, 21 марта.

Турниры КХЛ, ВХЛ и МХЛ ранее прервались из-за ситуации с коронавирусом. По словам Третьяка, досрочное завершение сезона сборных не может быть поводом откладывать дела, а подготовка к следующему сезону уже началась.

«В то же время, хоккейный сезон еще не закончен. Мы надеемся, что чемпионаты России, детские и юношеские соревнования будут доиграны», — сказал Третьяк.

«Чемпионаты КХЛ, ВХЛ, МХЛ должны быть доведены до логического конца и определить чемпионов, когда мы получим разрешение на проведение соревнований и всей страной, всем миром победим этот вирус, который вмешался в наши планы, но только сделал нас более ответственными и сильными», — отмечено в его заявлении.

Ранее в субботу стало известно об отмене чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в Швейцарии. Президент IIHF Рене Фазель отметил, что коронавирус ― глобальная проблема, которая требует больших усилий со стороны госорганов.

11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса, вспышка которого началась в китайском Ухане в декабре 2019 года. По данным Worldometer на 21 марта, в мире заболело более 284 тыс. человек, вылечились более 93 тыс. пациентов, умерли 11 832 человека.