Песков объяснил гуманитарными соображениями решение России о помощи Италии

Решение президента России Владимира Путина об оказании помощи Италии на фоне распространения коронавируса вызвано гуманитарными соображениями и сложной обстановкой в европейской стране. Об этом в субботу, 21 марта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Как известно, Италия переживает крайне тяжелую эпидемиологическую ситуацию. Принимая решение об оказании помощи Итальянской Республике, Путин прежде всего исходил из гуманитарных соображений», — сказал официальный представитель Кремля в комментарии ТАСС.

Он подчеркнул, что для победы над вирусом необходимо объединение усилий и возможностей всех стран.

Ранее в этот же день российский лидер провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Политики обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса, а также принимаемые в обеих странах меры по противодействию распространению инфекции. Путин также подтвердил готовность Москвы оперативно оказать Риму необходимую помощь.

В настоящее время в Италии число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, достигло 53 578. Погибли 4825 человек, а выздоровели ― 6072.

Ранее, 19 марта, Конте заявил о продлении в стране карантина, который действует с 10 марта. В республике полностью запрещено проведение массовых мероприятий, перестали работать кинотеатры, развлекательные центры, театры, музеи, школы.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) высокую смертность в Италии объяснили тем, что власти не смогли своевременно распознать эпидемию заболевания, из-за чего граждане продолжали вести привычный образ жизни.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии.

По данным Worldometer на 21 марта, в мире заболели более 297 тыс. человек, вылечились более 94 тыс. пациентов, умерли 12 775 человек.