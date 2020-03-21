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Проблему с перевозкой жителей четырех поселков решают в Хабаровском крае

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В Комсомольском районе Хабаровского края оперативно нашли замену перевозчику, который отказался возить людей из четырех поселков, оставив жителей без транспорта. По закону есть возможность на три месяца передать эти маршруты другим фирмам без проведения конкурса.

«Сейчас уже решено, что маршрут № 120 будет доставлять граждан до поворота на Новый Мир, что хотя и неудобно, приходится минут пять идти до поселка, но частично снимает вопрос, повезло и поселку Пивань, туда заходит маршрут № 127, продленный до Верхней Экони. Но остается проблема с поселком Галичный, там люди пока передвигаются на перекладных», — цитирует ИА «Хабаровский край сегодня» замглавы района Ивана Михайленко.

Власти региона будут вносить изменения в схемы маршрутов других перевозчиков для исправления ситуации, а также принимать меры для привлечения новых компаний.

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