Россия и Белоруссия обсудили возобновление поставок нефти

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили возобновление поставок российской нефти на белорусские НПЗ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Совмина Белоруссии.

«Стороны обсудили возобновление поставок нефти для полной загрузки белорусских НПЗ», — говорится в сообщении по итогам переговоров глав правительств двух стран.

Ранее в этот же день в правительстве РФ сообщили, что Мишустин и Румас в ходе телефонного разговора отметили достижение договоренностей между Москвой и Минском в нефтяной сфере.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 21 марта, что Россия полностью поддержала предложения республики по поставкам нефти.

Минск не договорился с Москвой об условиях поставки нефти, из-за чего с 3 января прекратилась ее подача для белорусских нефтеперерабатывающих заводов.