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СМИ сообщили о планах ФРГ отслеживать граждан в условиях пандемии

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Министерство здравоохранения Германии планирует ужесточить правила о защите населения в условиях пандемии коронавируса, что позволит властям отслеживать пользователей по данным с мобильных устройств. Об этом в субботу, 21 марта, сообщает агентство DPA.

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Новые меры обяжут мобильных операторов передавать сведения о местоположении граждан, которые контактировали с носителями инфекции. Отмечается, что это необходимо, чтобы информировать население о возможной опасности и оказывать медпомощь, а также помещать заразившихся под карантин, передает ТАСС.

18 марта глава немецкого Института вирусологии Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что пандемия коронавируса может продлиться два года. Он отметил, что инфекция прекратит распространяться, когда основная часть населения переболеет COVID-19 и получит иммунитет к нему.

В настоящее время в ФРГ зафиксировано 21 828 случаев заражения коронавирусом, при этом 75 человек скончались, а еще 209 ― выздоровели.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 21 марта, в мире заболели более 290 тыс. человек, вылечились более 93 тыс. пациентов, умерли 11 974 человека.

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