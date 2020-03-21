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Россияне оценили стихи Лаврова

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Фото: РЕН ТВ
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Граждане России в день 70-летнего юбилея главы МИД страны Сергея Лаврова оценили его творчество. Как 21 марта сообщил телеканал РЕН ТВ, корреспондент зачитала прохожим стихи министра, а те прокомментировали услышанное.

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«Ну вот и подана карета,
И похмелились кучера.
И в дымке нового рассвета —
Огни вчерашнего костра.
Гнедых коней впрягли надежных,
И столбовой свободен тракт,
И шпага вынута из ножен,
Как будто нет пути назад» — эти строки услышали россияне около здания МИДа на Смоленской площади в Москве. Журналист предложила угадать, кто был их автором — Михаил Лермонтов, Александр Пушкин или Сергей Лавров.

В итоге опрошенные признались, что автор стихов им неизвестен, но оценили стихи высоко.

«Всех благ ему. Мы его очень любим! Литературный талант — только плюс. Теперь начну читать их», — отмечали опрошенные. «Здорово, не знал. Неожиданно очень», — оценили другие творчество высокопоставленного дипломата.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин присвоил Лаврову звание Героя Труда «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Сергей Лавров родился 21 марта 1950 года в Москве. В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) и с тех пор работает в Министерстве иностранных дел.

В разное время дипломат занимал должности атташе посольства СССР в Шри-Ланке, третьего и второго секретаря международных экономических организаций, старшего советника постпредства СССР при ООН, начальника управления международных экономических организаций. В 1992 году был назначен замглавы МИД России. С 1994 по 2004 год был постоянным представителем РФ при ООН и в Совбезе ООН.

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