Россияне оценили стихи Лаврова

Граждане России в день 70-летнего юбилея главы МИД страны Сергея Лаврова оценили его творчество. Как 21 марта сообщил телеканал РЕН ТВ, корреспондент зачитала прохожим стихи министра, а те прокомментировали услышанное.

«Ну вот и подана карета,

И похмелились кучера.

И в дымке нового рассвета —

Огни вчерашнего костра.

Гнедых коней впрягли надежных,

И столбовой свободен тракт,

И шпага вынута из ножен,

Как будто нет пути назад» — эти строки услышали россияне около здания МИДа на Смоленской площади в Москве. Журналист предложила угадать, кто был их автором — Михаил Лермонтов, Александр Пушкин или Сергей Лавров.

В итоге опрошенные признались, что автор стихов им неизвестен, но оценили стихи высоко.

«Всех благ ему. Мы его очень любим! Литературный талант — только плюс. Теперь начну читать их», — отмечали опрошенные. «Здорово, не знал. Неожиданно очень», — оценили другие творчество высокопоставленного дипломата.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин присвоил Лаврову звание Героя Труда «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Сергей Лавров родился 21 марта 1950 года в Москве. В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) и с тех пор работает в Министерстве иностранных дел.

В разное время дипломат занимал должности атташе посольства СССР в Шри-Ланке, третьего и второго секретаря международных экономических организаций, старшего советника постпредства СССР при ООН, начальника управления международных экономических организаций. В 1992 году был назначен замглавы МИД России. С 1994 по 2004 год был постоянным представителем РФ при ООН и в Совбезе ООН.