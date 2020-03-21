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Матвиенко назвала Лаврова одним из самых известных министров в мире

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Действующий глава российского МИДа Сергей Лавров, которому в субботу исполнилось 70 лет, ― один из самых известных и уважаемых министров в мире. Об этом 21 марта заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу «Звезда».

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«Надо сказать, что Сергей Викторович сегодня ― один из самых известных, уважаемых министров в мире, я это точно знаю. Я знаю, как к нему рвутся на встречу министры иностранных дел из других стран. Я знаю, с каким уважением относятся к нему, когда он посещает те или иные страны, не было случая, чтобы Лаврова не принял президент или премьер-министр (другой страны. ― Ред.), и так далее. Это говорит о его высочайшем авторитете в мире», ― цитирует ее ТАСС.

Также председатель Совфеда добавила, что Лавров — прирожденный и блистательный дипломат, а также профессионал самого высокого уровня.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин присвоил Лаврову звание Героя Труда «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Сергей Лавров родился 21 марта 1950 года в Москве. В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) и с тех пор работает в Министерстве иностранных дел.

В разное время дипломат занимал должности атташе посольства СССР в Шри-Ланке, третьего и второго секретаря международных экономических организаций, старшего советника постпредства СССР при ООН, начальника управления международных экономических организаций. В 1992 году был назначен замглавы МИД России. С 1994 по 2004 год был постоянным представителем РФ при ООН и в Совбезе ООН.

Пост министра иностранных дел Лавров занимает с 2004 года. В честь юбилея «Известия» вспомнили о главных качествах и успехах министра, возглавляющего внешнеполитическое ведомство уже 16 лет.

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