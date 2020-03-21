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Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

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Правительство России будет ежедневно отслеживать ситуацию на рынке труда в связи с распространением коронавируса. Об этом в субботу, 21 марта, заявил премьер-министр Михаил Мишустин

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По его словам, кабинет министров при необходимости готов выделить региональным бюджетам дополнительные субсидии для выплат пособий по безработице. Власти, добавил Мишустин, будут следить, чтобы у бизнеса не было «соблазна» уволить сотрудников, воспользовавшись ситуацией с коронавирусом, отмечает «Газета.ру».

Также в ходе совещания по экономическим вопросам премьер подчеркнул, что увольнение даже в нынешней непростой ситуации должно быть крайней мерой, передает «РИА Новости». Нарушивших данное требование компании ожидает проверка трудовой инспекции и налоговиков, подчеркнул Мишустин.

В ходе того же совещания глава правительства добавил, что в стране не должно возникать дефицита топлива. Он поручил отслеживать ситуацию с обеспечением нефтепродуктами граждан и предприятий.

17 марта сообщалось, что правительство России и Центробанк введут пакет мер поддержки для обеспечения финансовой стабильности в России в условиях распространения коронавируса.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.

По данным Worldometer на 21 марта, число заразившихся во всем мире превысило 277 тыс. человек, из них вылечились почти 92 тыс., а умерли 11 423 человека.

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