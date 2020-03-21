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Производство антисептика для рук запустили в аптеках Удмуртии

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В Удмуртии начали изготавливать антисептик для рук прямо в аптеках. По данным пресс-службы главы и правительства республики, объем производства достигает 1 тыс. флаконов за сутки, но возможен рост до 5 тыс. и выше.

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«Рецепт строго по ГОСТу: хлоргексидин, борная кислота и глицерин», — написала на своей странице «ВКонтакте» вице-премьер Удмуртии Анастасия Муталенко. Такой состав позволяет бороться с бактериями и сберечь кожу рук от сухости.

Стоимость флакона объемом 50 мл составляет 70 рублей. Как напоминает ИА «Сусанин», Удмуртия также нарастила производство медицинских масок — до 120 тыс. в день.

Ранее в марте сообщалось, что производителям антисептиков в России могут ускорить выдачу займов. Как заявили в Фонде развития промышленности, в сложившихся условиях необходимо концентрироваться на компаниях, которые производят наиболее востребованную продукцию. К таковым относятся также производители масок и других средств индивидуальной защиты.

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