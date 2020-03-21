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Рябков раскритиковал заявления США о политике Москвы на энергорынках

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал инсинуациями заявления высокопоставленных представителей американской администрации о проведении Россией «дезинформационной кампании» и попытках «сеять раздор и неуверенность» в западных странах. Об этом говорится в ответе высокопоставленного дипломата на вопрос СМИ, опубликованном в субботу, 21 марта, на сайте МИД России.

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«Что касается утверждений о «российском энергетическом оружии», то рассуждения на эту тему мы слышим не в первый раз. Без сомнения, коллеги в Вашингтоне будут на этом тезисе «гарцевать» и в дальнейшем», — отметил Рябков. По его словам, подобными ссылками на «внешнего врага» США давно подкрепляют политику диктата к странам, заинтересованным в сотрудничестве с Россией.

Очередная инсинуация, по мнению Рябкова, выпущена специально, чтобы «подложить мину» под газопровод «Северный поток – 2».

Также Москва продолжает призывать США отказаться от антигуманной практики санкций в отношении Ирана в условиях распространения коронавируса.

«В Вашингтоне, уверен, прекрасно понимают разницу между разовыми поставками партий гуманитарной помощи и отсутствием у этой страны из-за многолетнего беспрецедентно жесткого санкционного прессинга с американской стороны возможности получать доходы от экспорта, необходимые для финансирования соответствующих программ», — сказал Рябков.

Он указал на определенную нервозность, которая заметна в Вашингтоне. В настоящее время правильным бы стало сосредоточиться на расширении взаимопонимания, а не на «сведении политических счетов, резюмировал дипломат.

Ранее, в субботу, представитель Госдепа в ответ на вопрос журналистов о контактах между Россией и США в нефтяной сфере назвал действия Москвы в области энергетики враждебными. По его словам, «Россия использует свою энергетику как зловредный игрок, в злых целях».

В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, из-за чего завершение энергетического проекта сдвинулось на несколько месяцев. Украинский «Нафтогаз» обсудил в начале марта с властями США дополнительные меры против «Северного потока – 2».

Как заявил президент России Владимир Путин, США путем ввода санкций против «Северного потока – 2» пытаются снизить конкурентоспособность Европы.

6 марта министры стран ОПЕК, а также России, Казахстана и Азербайджана не договорились о продлении сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти.

Договор прекратит действие 1 апреля. Саудовская Аравия пообещала увеличить добычу нефти на 10–12 млн баррелей в сутки и снизить официальные цены. Мировые цены на нефть после этого резко снизились.

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