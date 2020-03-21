Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве жены и ее родителей

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве супруги и ее родителей.

Инцидент произошел в районе Волоколамского шоссе. Мужчина зарезал жену и ее родителей. Двух находившихся вместе с ними детей — трех и восьми лет — он не тронул. Сообщается, что подозреваемый не находился в состоянии алкогольного опьянения, но перед преступлением принял какие-то лекарственные препараты. На месте работают следователи, все подробности выясняются.