Жители Подмосковья выбрали камеры наблюдения как гарантию безопасности

В течение месяца пользователи портала «Добродел» отмечали на карте Московской области участки, где, на их взгляд, необходимо установить камеры видеонаблюдения, добавить освещения или организовать регулярное патрулирование. По 155 адресам пожелания жителей реализуют до конца 2020 года.

Голосование «Сделаем Подмосковье безопасным вместе!» проводится уже не первый год. Каждый желающий мог не только обозначить участок, но и указать, какие конкретно меры по обеспечению безопасности там необходимо принять, передает портал «Подмосковье сегодня». Самым популярным вариантом стали камеры видеонаблюдения – их выбрали более 70% участников.

Напомним, в Московской области до конца этого года планируют благоустроить все парки культуры и отдыха. Об этом заявила глава регионального министерства экономики и финансов Елена Мухтиярова. «Соответствие стандартам парков культуры и отдыха сейчас 57%. До конца года должно быть 100%», — сказала. она.