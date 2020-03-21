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Силуанов рассказал о плановом исполнении российского бюджета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На сегодняшний день российский бюджет исполняется по плану, экономика страны развивается в планировавшихся ранее трендах. Об этом в субботу, 21 марта, заявил глава Минфина Антон Силуанов на совещании по экономическим вопросам у премьер-министра Михаила Мишустина.

«За два месяца рост [экономики] составил 2,3%. В целом бюджет пока за два месяца также исполняется по плану», — цитирует его ТАСС.

Министр отметил, что в сложившийся ситуации планируется уделить особое внимание нефтедобывающим регионам.

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«Будем мониторить их. Создадим специальный фонд поддержки субъектов РФ и дотации на сбалансирование субъектов РФ», — сказал Силуанов, подчеркнув, что при необходимости регионам будет оказана поддержка для выполнения их первоочередных обязательств.

Глава правительства со своей стороны сообщил, что нефтяная отрасль в России устойчива к волатильности на мировом рынке.

«Добыча сохраняется, компании работают в полном объеме, и на данный момент Россия продолжает размещать свою продукцию на ключевых рынках», ― заверил премьер.

Российская и мировая экономика столкнулись с трудностями в марте на фоне распространения коронавирусной инфекции и провала переговоров ОПЕК+. 6 марта страны — участницы ъне согласовали сделку по сокращению добычи, в результате чего соглашение распалось. После переговоров сообщалось о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть, а с 1 апреля будут сняты ограничения по добыче в странах — участницах прежнего альянса.

Резкое падение цен на нефть спровоцировало существенное снижение курса рубля к доллару и евро, а также пошатнуло стоимость акций российских компаний.

13 марта министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия сможет профинансировать в полном объеме расходы бюджета, не снижая их около шести лет, при цене нефти $30 за баррель.

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