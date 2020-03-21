Прямой эфир

Михалков поздравил Лаврова с юбилеем

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режиссер Никита Михалков поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с 70-летием. Он назвал главу российской дипломатии удивительным человеком, созданным для того, чтобы защищать интересы Москвы.

«Достоинство, профессионализм, юмор, абсолютно замечательное личностное отношение к любой проблеме. И в то же время он никогда не отступал от принципа, единственного для министра иностранных дел нашей страны, — безоговорочная защита наших интересов. Он для этого создан», — цитирует режиссера РЕН ТВ.

Михалков также добавил, что личные и профессиональные качества Лаврова отличают его от иностранных коллег.

Сергей Лавров родился 21 марта 1950 года в Москве. В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) и с тех пор работает в Министерстве иностранных дел.

В разное время он занимал должности атташе посольства СССР в Шри-Ланке, третьего и второго секретаря международных экономических организаций, старшего советника постпредства СССР при ООН, начальника управления международных экономических организаций. В 1992 году был назначен замглавы МИД России. С 1994 по 2004 год был постоянным представителем РФ при ООН и в Совбезе ООН.

Пост министра иностранных дел Лавров занимает с 2004 года. В честь юбилея «Известия» вспомнили о главных качествах и успехах министра, возглавляющего внешнеполитическое ведомство уже 16 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров назвал основную задачу дипломатии
Лукашенко отметил дипломатическое мастерство Лаврова

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020