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Шеф-повар Кремля раскрыл вкусовые предпочтения Елизаветы II

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин рассказал о вкусовых предпочтениях королевы Великобритании Елизаветы II.

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Монарх, по его словам, во время своего визита в Москву в 1994 году отказывалась от продуктов с резким запахом, таких как лук, чеснок, и не употребляла морковь, сообщает в субботу, 21 марта, «РИА Новости».

Все блюда, подаваемые королеве, строго соответствовали протоколу. Однако гречку Елизавета II так и не попробовала, отмечает «Газета.ру».

Галкин также отметил, что британская королева предпочитает сезонные фрукты и, несмотря на то, что она любит персики и клубнику, есть зимой она их не станет.

Первый и единственный, согласно церемониалу британского двора, визит в Россию королевы Елизаветы II состоялся с 17 по 20 октября 1994 года.

В начале ноября прошлого года сообщалось, что Елизавета II изменила свои вкусовые привычки в одежде. Монарх навсегда отказалась от вещей из натурального меха или с его использованием.

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