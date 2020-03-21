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Узбекистан организует чартерные рейсы для вывоза граждан из России

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Фото: Global Look Press
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Узбекистан организует чартерные рейсы для эвакуации своих граждан из ряда стран, в том числе и России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 21 марта на официальном сайте МИД Узбекистана.

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«В соответствии с графиком, вылет чартерных рейсов в Узбекистан планируется: 21 марта из Дели (Индия) в 14:25 (11:25 мск), из Куала-Лумпура (Малайзия) в 22:30 (17:30 мск), из Стамбула (Турция) в 22:45 и Москвы (Россия) в 22:55», — говорится в сообщении.

Также рейсы запланированы на 22 марта и 23 марта. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МИД Узбекистана, в московских аэропортах Внуково и Шереметьево скопилось значительное количество граждан Узбекистана, которые не смогли вылететь на родину. По возвращении граждане Узбекистана будут размещены на 14-дневный карантин.

Как сообщили агентству в пресс-службе посольства России в Узбекистане, авиакомпания «Аэрофлот» 21 марта спецрейсом доставит 342 россиянина из Ташкента в Москву, после того как в республике было закрыто транспортное сообщение.

Ранее, 20 марта, Узбекистан приостановил международные пассажироперевозки всеми видами транспорта в связи с угрозой распространения коронавируса.

После закрытия границ Узбекистана из-за коронавируса в новосибирском аэропорту застряли около 150 граждан страны. Они прибыли в Новосибирск из разных российских регионов, в том числе с Дальнего Востока.

Ранее, в марте, несколько российских авиакомпаний приостановили полеты в Узбекистан из-за распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря.

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